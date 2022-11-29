Воєнні злочини рф не повинні залишатися безкарними: міністри юстиції G7 ухвалили Берлінську декларацію

Цитата

«Військові злочини та інші звірства не повинні залишатися безкарними. Переслідування за основними злочинами міжнародного права має для нас головний пріоритет. Наша спільна мета – притягнути до максимально можливої кримінальної відповідальності злочинців відповідно до верховенства права та належної процедури, відновити справедливість для загиблих», - йдеться в документі.

Деталі

Повідомляється, що було домовлено координувати діяльність слідчих та прокурорських органів уникаючи дублювання.

Окрім того, зазначається, що розслідування необхідно координувати на ранній стадії.

«Ми маємо намір поділитися нашими передовими практиками у роботі з потерпілими та свідками в рамках розслідування. Ми також будемо співпрацювати, щоб допомогти цим жертвам і свідками з українською владою та продовжувати збільшувати їх підтримку», - зазначається в документі.

Нагадаємо

28-29 листопада міністри юстиції країн G7 зустрілися в Берліні - вперше в історії. У центрі уваги - переслідування військових злочинців.