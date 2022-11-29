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Воєнні злочини рф не повинні залишатися безкарними: міністри юстиції G7 ухвалили Берлінську декларацію

Воєнні злочини рф не повинні залишатися безкарними: міністри юстиції G7 ухвалили Берлінську декларацію

Київ • УНН

 • 945327 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Зустріч міністрів юстиції країн G7 за участі України завершилася ухваленням Берлінської декларації та домовленістю координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності, передає УНН.

Цитата

«Військові злочини та інші звірства не повинні залишатися безкарними. Переслідування за основними злочинами міжнародного права має для нас головний пріоритет. Наша спільна мета – притягнути до максимально можливої кримінальної відповідальності злочинців відповідно до верховенства права та належної процедури, відновити справедливість для загиблих», - йдеться в документі.

Деталі

Повідомляється, що було домовлено координувати діяльність слідчих та прокурорських органів уникаючи дублювання.

Окрім того, зазначається, що розслідування необхідно координувати на ранній стадії.

«Ми маємо намір поділитися нашими передовими практиками у роботі з потерпілими та свідками в рамках розслідування. Ми також будемо співпрацювати, щоб допомогти цим жертвам і свідками з українською владою та продовжувати збільшувати їх підтримку», - зазначається в документі.

Нагадаємо

28-29 листопада міністри юстиції країн G7 зустрілися в Берліні - вперше в історії. У центрі уваги - переслідування військових злочинців.

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