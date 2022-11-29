Воєнні злочини рф не повинні залишатися безкарними: міністри юстиції G7 ухвалили Берлінську декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Зустріч міністрів юстиції країн G7 за участі України завершилася ухваленням Берлінської декларації та домовленістю координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності, передає УНН.
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«Військові злочини та інші звірства не повинні залишатися безкарними. Переслідування за основними злочинами міжнародного права має для нас головний пріоритет. Наша спільна мета – притягнути до максимально можливої кримінальної відповідальності злочинців відповідно до верховенства права та належної процедури, відновити справедливість для загиблих», - йдеться в документі.
Деталі
Повідомляється, що було домовлено координувати діяльність слідчих та прокурорських органів уникаючи дублювання.
Окрім того, зазначається, що розслідування необхідно координувати на ранній стадії.
«Ми маємо намір поділитися нашими передовими практиками у роботі з потерпілими та свідками в рамках розслідування. Ми також будемо співпрацювати, щоб допомогти цим жертвам і свідками з українською владою та продовжувати збільшувати їх підтримку», - зазначається в документі.
Нагадаємо
28-29 листопада міністри юстиції країн G7 зустрілися в Берліні - вперше в історії. У центрі уваги - переслідування військових злочинців.