Перший конгресмен-республіканець підтримав розслідування по Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Член Палати представників Конгресу США Марк Амодей підтримав розслідування в рамках початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це він заявив газеті The Nevada Independent в суботу, 28 вересня, передає УНН.
Таким чином, Амодей став першим конгресменом-республіканцем, який підтримав розслідування. Однак він зазначив, що не закликає до імпічменту і що треба дочекатися закінчення перевірки.
"Я великий фанат нагляду. Давайте комітети почнуть роботу і подивимося, що станеться", - заявив конгресмен.
Заяву Амодея процитували багато американських ЗМІ, при цьому деякі написали, що він підтримав імпічмент. У відповідь конгресмен опублікував спеціальну заяву на своєму сайті, в якому охарактеризував висновки журналістів, як "особисті фантазії".
Трамп назвав звинувачення "найбільшим фарсом в історії"
Сам Дональд Трамп заявив в суботу, що інформатор, який оприлюднив зміст його розмови з Володимиром Зеленським, спотворив його слова. На відеозаписі, опублікованому в Twitter, він додав, що зараз відбувається "найбільший фарс в історії американської політики", який організували демократи. "Вони хочуть зупинити мене, тому що я борюся за вас", - підсумував американський президент.
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