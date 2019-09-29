Перший конгресмен-республіканець підтримав розслідування по Трампу

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13472 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 24612 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 64511 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 51103 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 49769 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 264195 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 170558 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140348 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141333 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153469 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
36%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 40931 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 57960 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 54450 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 10197 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 25515 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 64502 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 264192 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 211928 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 328070 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 346210 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 1292 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 1372 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10310 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 58859 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 41802 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Перший конгресмен-республіканець підтримав розслідування по Трампу

Київ • УНН

 • 8653 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Член Палати представників Конгресу США Марк Амодей підтримав розслідування в рамках початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це він заявив газеті The Nevada Independent в суботу, 28 вересня, передає УНН.

Перший конгресмен-республіканець підтримав розслідування по Трампу

Таким чином, Амодей став першим конгресменом-республіканцем, який підтримав розслідування. Однак він зазначив, що не закликає до імпічменту і що треба дочекатися закінчення перевірки.

"Я великий фанат нагляду. Давайте комітети почнуть роботу і подивимося, що станеться", - заявив конгресмен.

Заяву Амодея процитували багато американських ЗМІ, при цьому деякі написали, що він підтримав імпічмент. У відповідь конгресмен опублікував спеціальну заяву на своєму сайті, в якому охарактеризував висновки журналістів, як "особисті фантазії".

Трамп назвав звинувачення "найбільшим фарсом в історії"

Сам Дональд Трамп заявив в суботу, що інформатор, який оприлюднив зміст його розмови з Володимиром Зеленським, спотворив його слова. На відеозаписі, опублікованому в Twitter, він додав, що зараз відбувається "найбільший фарс в історії американської політики", який організували демократи. "Вони хочуть зупинити мене, тому що я борюся за вас", - підсумував американський президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білому домі намагалися засекретити розмови Трампа з Путіним, Лавровим та саудівським принцом

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47