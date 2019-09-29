Первый конгрессмен-республиканец поддержал расследование по Трампу

Таким образом, Амодей стал первым конгрессменом-республиканцем, который поддержал расследование. Однако он отметил, что не призывает к импичменту и надо дождаться окончания проверки.

“Я большой фанат надзора. Давайте комитеты начнут работу и посмотрим, что произойдет”, — заявил конгрессмен.

Заявление Амодея процитировали многие американские СМИ, при этом некоторые написали, что он поддержал импичмент. В ответ конгрессмен опубликовал специальное заявление на своем сайте, в котором охарактеризовал выводы журналистов, как “личные фантазии”.

Трамп назвал обвинения “самым фарсом в истории”

Сам Дональд Трамп заявил в субботу, что информатор, который обнародовал содержание его разговора с Владимиром Зеленским, исказил его слова. На видеозаписи, опубликованном в Twitter, он добавил, что сейчас происходит “самый фарс в истории американской политики”, который организовали демократы. “Они хотят остановить меня, потому что я борюсь за вас”, — подытожил американский президент.

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