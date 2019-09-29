Первый конгрессмен-республиканец поддержал расследование по Трампу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Член Палаты представителей Конгресса США Марк Амодей поддержал расследование в рамках начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом он заявил газете The Nevada Independent в субботу, 28 сентября, передает УНН.
Таким образом, Амодей стал первым конгрессменом-республиканцем, который поддержал расследование. Однако он отметил, что не призывает к импичменту и надо дождаться окончания проверки.
“Я большой фанат надзора. Давайте комитеты начнут работу и посмотрим, что произойдет”, — заявил конгрессмен.
Заявление Амодея процитировали многие американские СМИ, при этом некоторые написали, что он поддержал импичмент. В ответ конгрессмен опубликовал специальное заявление на своем сайте, в котором охарактеризовал выводы журналистов, как “личные фантазии”.
Трамп назвал обвинения “самым фарсом в истории”
Сам Дональд Трамп заявил в субботу, что информатор, который обнародовал содержание его разговора с Владимиром Зеленским, исказил его слова. На видеозаписи, опубликованном в Twitter, он добавил, что сейчас происходит “самый фарс в истории американской политики”, который организовали демократы. “Они хотят остановить меня, потому что я борюсь за вас”, — подытожил американский президент.
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