Перший аукціон у рамках малої приватизації відбудеться у вересні - ФДМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Перший аукціон в рамках малої приватизації відбудеться на початку вересня. Про це у Facebook повідомив голова Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.
“Фонд держмайна підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торгової системи „Прозоро. Продажі“ для продажу об’єктів малої приватизації. Зараз в систему додаються всі 716 об’єктів, які заплановані до продажу в 2018 році, і 27 — 31 липня будуть перші оголошення про продаж. Додаємо 35 днів на прийом заявок від потенційних покупців і виходимо на перший аукціон на початку вересня”, — сказав Трубаров.
Голова ФДМУ нагадав, що до малої приватизації відносяться державні об‘єкти балансовою вартістю до 250 млн грн. Вони продаватимуться виключно на електронних аукціонах.
Нагадаємо, першим об‘єктом в рамках малої приватизації стало двоповерхове приміщення недіючої стоматологічної поліклініки в центрі Житомира. Одразу після цього свої перші об’єкти малої приватизації в системі зареєстрували Львів та Ізмаїл.