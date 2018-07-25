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Перший аукціон у рамках малої приватизації відбудеться у вересні - ФДМУ

Перший аукціон у рамках малої приватизації відбудеться у вересні - ФДМУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Перший аукціон в рамках малої приватизації відбудеться на початку вересня. Про це у Facebook повідомив голова Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.

“Фонд держмайна підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торгової системи „Прозоро. Продажі“ для продажу об’єктів малої приватизації. Зараз в систему додаються всі 716 об’єктів, які заплановані до продажу в 2018 році, і 27 — 31 липня будуть перші оголошення про продаж. Додаємо 35 днів на прийом заявок від потенційних покупців і виходимо на перший аукціон на початку вересня”, — сказав Трубаров.

Голова ФДМУ нагадав, що до малої приватизації відносяться державні об‘єкти балансовою вартістю до 250 млн грн. Вони продаватимуться виключно на електронних аукціонах.

Нагадаємо, першим об‘єктом в рамках малої приватизації стало двоповерхове приміщення недіючої стоматологічної поліклініки в центрі Житомира. Одразу після цього свої перші об’єкти малої приватизації в системі зареєстрували Львів та Ізмаїл.

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