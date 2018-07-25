Первый аукцион в рамках малой приватизации состоится в сентябре - ФГИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Первый аукцион в рамках малой приватизации состоится в начале сентября. Об этом в Facebook сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН.
"Фонд госимущества подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы "Прозоро.Продажи" для продажи объектов малой приватизации. Сейчас в систему добавляются все 716 объектов, которые запланированы к продаже в 2018 году, и 27 - 31 июля будут первые объявления о продаже. Добавляем 35 дней на прием заявок от потенциальных покупателей и выходим на первый аукцион в начале сентября", - сказал Трубаров.
Глава ФГИУ напомнил, что к малой приватизации относятся государственные объекты балансовой стоимостью до 250 млн грн. Они будут продаваться исключительно на электронных аукционах.
Напомним, первым объектом в рамках малой приватизации стало двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира. Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.