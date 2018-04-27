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Перші вибори пройдуть в неділю у 40 громадах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У неділю, 29 квітня, у 40 обʼєднаних територіальних громадах (ОТГ) в 17 областях України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.

Перші вибори пройдуть в неділю у 40 громадах

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в ­1 об’єднаній територіальній громаді, у Волинській області – в 1 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 4 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 7 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 3 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 3 ОТГ, у Полтавській області – в 2 ОТГ, у Рівненській області – в 3 ОТГ, у Сумській області – в 1 ОТГ, у Тернопільській області – в 2 ОТГ, у Харківській області – в 4 ОТГ, у Херсонській області – в 1 ОТГ, у Хмельницькій області – в 2 ОТГ, у Чернівецькій області – в 2 ОТГ.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 263 тисячі виборців. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 306 виборчих дільницях.

Сьогодні, 27 квітня, о 24 годині закінчується передвиборна агітація. Ведення передвиборної агітації після закінчення цього строку забороняється.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені до 4 травня включно. Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені до 9 травня включно.

У вказаних виборах беруть участь місцеві організації 30 політичних партій. ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених перших місцевих виборах 8 громадським організаціям.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК на вибори, становить 11 млн 424 тис. гривень.

Після виборів 29 квітня загальна чисельність усіх разом взятих призначених ЦВК перших виборів в ОТГ становитиме 707.

Нагадаємо, у ЦВК призначили перші вибори в 40 ОТГ на 29 квітня.

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