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Первые выборы пройдут в воскресенье в 40 общинах

Киев • УНН

 • 13719 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 17 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Первые выборы пройдут в воскресенье в 40 общинах

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской области - в 1 ОТО, в Днепропетровской области - в 4 ОТО, в Донецкой области - в 1 ОТО, в Запорожской области - в 7 ОТО, в Ивано-Франковский области - в 2 ОТО, в Кировоградской области - в 3 ОТО, в Луганской области - в 1 ОТО, в Одесской области - в 3 ОТО, в Полтавской области - в 2 ОТО, в Ровенской области - в 3 ОТО, в Сумской области - в 1 ОТО, в Тернопольской области - в 2 ОТО, в Харьковской области - в 4 ОТО, в Херсонской области - в 1 ОТО, в Хмельницкой области - в 2 ОТО, в Черновицкой области - в 2 ОТО.

В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 263 тысяч избирателей. Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, состоится на 306 избирательных участках.

Сегодня, 27 апреля, в 24 часов заканчивается предвыборная агитация. Ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены до 4 мая включительно. Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены до 9 мая включительно.

В указанных выборах участвуют местные организации 30 политических партий. ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных первых местных выборах 8 общественным организациям.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК на выборы, составляет 11 млн 424 тыс. гривен.

После выборов 29 апреля общее количество всех вместе взятых предназначенных ЦИК первых выборов в ОТО составит 707.

Напомним, в ЦИК назначили первые выборы в 40 ОТО на 29 апреля.

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