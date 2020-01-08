Перші українці вирушили на Юнацькі Олімпійські ігри в Лозанні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Юні представники хокею 3х3 вирушили в Швейцарію, де вже 9 січня стартують на ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Про це інформує НОК України, передає УНН.
У змаганнях з хокею 3×3 Україну представлятимуть три спортсмени, а саме: Денис Пасько, Володимир Трошкін та Поліна Лубенець.
Боротьбу за медалі ЮОІ-2020 юні хокеїсти розпочнуть 10 січня. Команди будуть сформовані з представників різних країн. В рамках програми Лозанни-2020 відбудуться турніри серед дівчат та серед юнаків.
Примітно, що вже сьогодні курс на Лозанну візьмуть українські представники санного спорту та фігурного катання.
Довідка УНН: Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 9 по 22 січня. На престижному старті Україна представлена 39 спортсменами, які виступатимуть у 12 з 16 можливих зимових дисциплін. Загалом на турнірі боротимуться 1880 спортсменів.