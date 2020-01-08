Первые украинцы отправились на Юношеские Олимпийские игры в Лозанне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Юные представители хоккея 3х3 отправились в Швейцарию, где уже 9 января стартуют на III зимние Юношеские Олимпийские игры. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
В соревнованиях по хоккею 3 × 3 Украину будут представлять три спортсмена, а именно: Денис Пасько, Владимир Трошкин и Полина Лубенец.
Борьбу за медали ЮОИ 2020 юные хоккеисты начнут 10 января. Команды будут сформированы из представителей разных стран. В рамках программы Лозанны 2020 состоятся турниры среди девушек и среди юношей.
Примечательно, что уже сегодня курс на Лозанну примут украинские представители санного спорта и фигурного катания.
Справка УНН: Юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января. На престижном старте Украина представлена 39 спортсменами, которые будут выступать в 12 из 16 возможных зимних дисциплин. Всего на турнире будут бороться 1880 спортсменов.