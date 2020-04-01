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Перші представники АПЛ зважились на зменшення зарплат співробітникам клубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Лондонський "Тоттенхем" та ФК "Ньюкасл" вирішили зменшити зарплати своїм співробітникам, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Тоттенхема" та The Sun.

За даними сайту лондонської команди, вони урізали заробітні платні власним працівникам на 20 відсотків, а також відправили у відпустку 550 співробітників. Причому зарплати футболістів не були скороченими.

"Ньюкасл" через пандемію коронавірусу урізав зарплати працівникам клубу на 80 відсотків. Зміни не торкнулися футболістів та тренерського штабу "сорок".

Керівники клубу пояснили дане рішення забезпеченням виживання клубу під час коронавірусу, коли за кожен скасований домашній матч втрачається більше 1 млн фунтів стерлінгів.

Додамо, що "Тоттенхем" йде 8-м в турнірній таблиці АПЛ з 41 балом, а "Ньюкасл" 13-й – 35.

Українські Національні Новини

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