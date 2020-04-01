Первые представители АПЛ решились на уменьшение зарплат сотрудникам клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" и ФК "Ньюкасл" решили уменьшить зарплаты своим сотрудникам, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Тоттенхэма" и The Sun.
По данным сайта лондонской команды, они урезали заработные платы своим работникам на 20 процентов, а также отправили в отпуск 550 сотрудников. Причем зарплаты футболистов не были сокращены.
"Ньюкасл" из-за пандемии коронавируса урезал зарплаты работникам клуба на 80 процентов. Изменения не коснулись футболистов и тренерского штаба "сорок".
Руководители клуба объяснили данное решение обеспечением выживания клуба во время коронавируса, когда за каждый отмененный домашний матч теряется больше 1 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что "Тоттенхэм" идет 8-м в турнирной таблице АПЛ с 41 баллом, а "Ньюкасл" 13-й - 35.