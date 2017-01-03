Перші дні нового року одесити розпочали із бійок та сімейних чвар
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Патрульна поліція Одеси підбила статистику роботи в перші дні 2017 року, передає кореспондент УНН.
Протягом 1-2 грудня в Одесі відбулося 50 бійок і 100 сімейних сварок.
Громадяни викликали 1 тис.575 разів патрульних поліцейських. У 35 випадках — на ДТП, причому 9 дорожніх пригод були з постраждалими.
Окрім цього, 23 рази поліція прибувала на пограбування, три рази — на місце розбійного нападу. Також було зафіксовано 29 випадків хуліганства, 6 — шахрайства, 5 фактів незаконного обігу наркотиків, 47 випадків керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, 375 порушень ПДР.