Первые дни нового года одесситы начали с драк и семейных ссор

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Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Патрульная полиция Одессы подвела статистику работы в первые дни 2017 года, передает корреспондент УНН.

В течение 1-2 декабря в Одессе состоялось 50 драк и 100 семейных ссор.

Граждане вызвали 1 тыс. 575 раз патрульных полицейских. В 35 случаях - на ДТП, причем 9 дорожных происшествий были с пострадавшими.

Кроме этого, 23 раза полиция прибывала на ограбление, три раза - на место разбойного нападения. Также было зафиксировано 29 случаев хулиганства, 6 - мошенничества, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, 47 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 375 нарушений ПДД.

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