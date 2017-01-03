Первые дни нового года одесситы начали с драк и семейных ссор
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Патрульная полиция Одессы подвела статистику работы в первые дни 2017 года, передает корреспондент УНН.
В течение 1-2 декабря в Одессе состоялось 50 драк и 100 семейных ссор.
Граждане вызвали 1 тыс. 575 раз патрульных полицейских. В 35 случаях - на ДТП, причем 9 дорожных происшествий были с пострадавшими.
Кроме этого, 23 раза полиция прибывала на ограбление, три раза - на место разбойного нападения. Также было зафиксировано 29 случаев хулиганства, 6 - мошенничества, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, 47 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 375 нарушений ПДД.