Перші антиконфліктні групи поліцейських підготували напередодні Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Перший випуск тренерів, які готуватимуть "поліцію діалогу" для Національної поліції, отримали сертифікати в Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми підготували 120 співробітників поліції з 11 регіонів. Використання „поліції діалогу“ є своєчасним напередодні проведення в Києві конкурсу Євробачення й чемпіонату світу з хокею”, — зазначив голова консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас.
Так, Консультативна місія ЄС ініціювала проведення тренінгів для “поліції діалогу” в червні минулого року. Суть методики поліції діалогу, розробленої понад 10 років тому в Німеччині та Швеції, полягає в захисті прав громадян на свободу зібрань.
Антиконфліктні групи поліцейських перебуватимуть серед натовпу людей, одягнені в яскраві жилети. Такі поліцейські підтримуватимуть постійний контакт з людьми, щоб кожен розумів свої права та обов’язки, і учасники зібрання почувалися захищеними.
“Ми запускаємо в 10 містах України це, і ці навчені переговірники займатимуться діалоговою поліцією. В Києві буде створено відділ, який називатиметься відділом превентивної комунікації”, — додав заступник голови НПУ Олександр Фацевич.
Як повідомляв УНН, під час пісенного конкурсу Євробачення у Києві громадський порядок охоронятимуть 8-10 тисяч правоохоронців.