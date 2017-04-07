Первые антиконфликтные группы полицейских подготовили накануне Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Первый выпуск тренеров, которые будут готовить "полицию диалога" для Национальной полиции, получили сертификаты в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Мы подготовили 120 сотрудников полиции из 11 регионов. Использование „полиции диалога“ является своевременным накануне проведения в Киеве конкурса Евровидение и чемпионата мира по хоккею”, — отметил председатель консультативного миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас.
Так, Консультативная миссия ЕС инициировала проведение тренингов для “полиции диалога” в июне прошлого года. Суть методики полиции диалога, разработанной более 10 лет назад в Германии и Швеции, заключается в защите прав граждан на свободу собраний.
Антиконфликтные группы полицейских будут находиться среди толпы людей, одетые в яркие жилеты. Такие полицейские будут поддерживать постоянный контакт с людьми, чтобы каждый понимал свои права и обязанности, и участники собрания чувствовали себя защищенными.
“Мы запускаем в 10 городах Украины, и эти обученные переговорщики будут заниматься диалоговой полицией. В Киеве будет создан отдел, который будет называться отделом превентивной коммуникации”, — добавил заместитель председателя НПУ Александр Фацевич.
Как сообщал УНН, во время песенного конкурса Евровидение в Киеве общественный порядок будут охранять 8−10 тыс. правоохранителей.