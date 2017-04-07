Первые антиконфликтные группы полицейских подготовили накануне Евровидения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57443 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106400 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163723 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120200 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118843 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113797 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105114 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155938 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Первые антиконфликтные группы полицейских подготовили накануне Евровидения

Первые антиконфликтные группы полицейских подготовили накануне Евровидения

Киев  •  УНН

 • 13812 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Первый выпуск тренеров, которые будут готовить "полицию диалога" для Национальной полиции, получили сертификаты в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Мы подготовили 120 сотрудников полиции из 11 регионов. Использование „полиции диалога“ является своевременным накануне проведения в Киеве конкурса Евровидение и чемпионата мира по хоккею”, — отметил председатель консультативного миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас.

Так, Консультативная миссия ЕС инициировала проведение тренингов для “полиции диалога” в июне прошлого года. Суть методики полиции диалога, разработанной более 10 лет назад в Германии и Швеции, заключается в защите прав граждан на свободу собраний.

Антиконфликтные группы полицейских будут находиться среди толпы людей, одетые в яркие жилеты. Такие полицейские будут поддерживать постоянный контакт с людьми, чтобы каждый понимал свои права и обязанности, и участники собрания чувствовали себя защищенными.

“Мы запускаем в 10 городах Украины, и эти обученные переговорщики будут заниматься диалоговой полицией. В Киеве будет создан отдел, который будет называться отделом превентивной коммуникации”, — добавил заместитель председателя НПУ Александр Фацевич.

Как сообщал УНН, во время песенного конкурса Евровидение в Киеве общественный порядок будут охранять 8−10 тыс. правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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