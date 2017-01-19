Перше тіло витягли із заваленого лавиною готелю в Італії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю "Rigopiano" в Італії, повідомляє Rai News, передає УНН.
"9:34 витягнута перша жертва лавини, яка накрила готель "Rigopiano" в Фаріндолі. Це була людина, чиє тіло було знайдено під снігом і щебенем", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують копати, навіть вручну, але, з їх слів, процес проходить "дуже складно".
Нагадаємо, рятувальники повідомили про загиблих внаслідок сходження лавини на готель в Італії.
Також нагадаємо, консул України перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок сходження лавини в Італії.
Як повідомляв УНН, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами.