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Перше тіло витягли із заваленого лавиною готелю в Італії - ЗМІ

Перше тіло витягли із заваленого лавиною готелю в Італії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11813 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю "Rigopiano" в Італії, повідомляє Rai News, передає УНН.

"9:34 витягнута перша жертва лавини, яка накрила готель "Rigopiano" в Фаріндолі. Це була людина, чиє тіло було знайдено під снігом і щебенем", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують копати, навіть вручну, але, з їх слів, процес проходить "дуже складно".

Нагадаємо, рятувальники повідомили про загиблих внаслідок сходження лавини на готель в Італії.

Також нагадаємо, консул України перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок сходження лавини в Італії.

Як повідомляв УНН, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами.

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