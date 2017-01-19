Первое тело вытащили из заваленного лавиной отеля в Италии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Тело первой жертвы вытащили из заваленного лавиной отеля "Rigopiano" в Италии, сообщает Rai News, передает УНН.
"9:34 вытащена первая жертва лавины, которая накрыла отель "Rigopiano" в Фариндоли. Это был человек, чье тело было найдено под снегом и щебнем", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают копать, даже вручную, но, по их словам, процесс проходит "очень сложно".
Напомним, спасатели сообщили о погибших в результате схода лавины на отель в Италии.
Также напомним, консул Украины проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате схода лавины в Италии.
Как сообщал УНН, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями.