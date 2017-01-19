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Первое тело вытащили из заваленного лавиной отеля в Италии - СМИ

Первое тело вытащили из заваленного лавиной отеля в Италии - СМИ

Киев • УНН

 • 11813 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Тело первой жертвы вытащили из заваленного лавиной отеля "Rigopiano" в Италии, сообщает Rai News, передает УНН.

"9:34 вытащена первая жертва лавины, которая накрыла отель "Rigopiano" в Фариндоли. Это был человек, чье тело было найдено под снегом и щебнем", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают копать, даже вручную, но, по их словам, процесс проходит "очень сложно".

Напомним, спасатели сообщили о погибших в результате схода лавины на отель в Италии.

Также напомним, консул Украины проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате схода лавины в Италии.

Как сообщал УНН, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями.

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