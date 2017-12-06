Перше електричне судно спустили на воду у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Суднобудівна корпорація Guangzhou Shipyard International спустила на воду перший в світі електричне судно, що працює на 26-тонному літієвому акумуляторі. Про це пише China Daily, передає УНН.
Ємність батарей судна приблизно в 50 разів перевищує ємність акумуляторів електромобілів. Повна зарядка акумулятора займає всього дві години, цієї енергії достатньо для проходження відстані 80 кілометрів. На судні встановлено два електродвигуни потужністю 160 кВт кожен.
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Довжина судна становить 70,5 метра, ширина - 13,9 метра, а висота борту - 4,5 метра. Воно може рухатися з максимальною швидкістю в 12,8 кілометрів на годину.
Водотоннажність судна становить дві тисячі тонн. Після спуску на воду судно планується добудувати на плаву.
Нагадаємо, у Китаї підготували національний план розвитку штучного інтелекту, який спрямований на те, щоб стати світовим лідером в області розробки штучного інтелекту до 2025 року.