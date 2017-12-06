Первое электрическое судно спустили на воду в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Судостроительная корпорация Guangzhou Shipyard International спустила на воду первое в мире электрическое судно, что работает на 26-тонном литиевых аккумуляторов. Об этом пишет China Daily, передает УНН.
Емкость батарей судна примерно в 50 раз превышает емкость аккумуляторов электромобилей. Полная зарядка аккумулятора занимает всего два часа, этой энергии достаточно для прохождения расстоянии 80 километров. На судне установлены два электродвигателя мощностью 160 кВт каждый.
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Длина судна составляет 70,5 метра, ширина - 13,9 метра, а высота борта - 4,5 метра. Оно может двигаться с максимальной скоростью в 12,8 километров в час.
Водоизмещение судна составляет две тысячи тонн. После спуска на воду судно планируется достроить на плаву.
Напомним, в Китае подготовили национальный план развития искусственного интеллекта , который направлен на то, чтобы стать мировым лидером в области разработки искусственного интеллекта до 2025 года.