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Перша жінка на посаді президента Словенії Пірц Мусар склала присягу

Перша жінка на посаді президента Словенії Пірц Мусар склала присягу

Київ • УНН

 • 499339 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Наташа Пірц Мусар, яка була обрана президентом Словенії у другому турі виборів 13 листопада склала присягу на урочистому засіданні Народних зборів та офіційно приступає до виконання обов’язків у п'ятницю, пише УНН з посиланням на RTV SLO.

Деталі

Пірц Мусар у своїй промові пообіцяла відстоювати верховенство права, права людини й незалежність гілок влади, а також працювати для зміцнення “Європи, що складається з демократичних та інклюзивних суспільств”. Вона також сказала, що в межах свого першого закордонного візиту здійснить турне країнами Західної Європи.

Борут Пахор, якого Наташа Пірц Мусар замінить на посаді, заявив, що задоволений виконаною зі свого боку роботою, та побажав наступниці успіхів у роботі.

Нагадаємо 

Як писав УНН, у другому турі виборів президента Словенії, який пройшов 13 листопада перемагала безпартійний кандидат, адвокат Наташа Пірц Мусар, що дотримується лівоцентристських поглядів.

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