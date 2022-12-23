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Первая женщина в должности президента Словении Пирц Мусар приняла присягу

Первая женщина в должности президента Словении Пирц Мусар приняла присягу

Киев • УНН

 • 499335 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Наташа Пирц Мусар, которая была избрана президентом Словении во втором туре выборов 13 ноября приняла присягу на торжественном заседании Народного собрания и официально приступает к исполнению обязанностей в пятницу, пишет УНН со ссылкой на RTV SLO.

Детали

Пирц Мусар в своей речи пообещала отстаивать верховенство права, права человека и независимость ветвей власти, а также работать для укрепления “Европы, что состоит из демократических и инклюзивных обществ”. Она также сказала, что в пределах своего первого зарубежного визита совершит турне по странам Западной Европы.

Борут Пахор, которого Наташа Пирц Мусар заменит на должности, заявил, что доволен выполненной со своей стороны работой, и пожелал преемнице успехов в работе.

Напомним 

Как писал УНН, во втором туре выборов президента Словении, который прошел 13 ноября побеждала беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц Мусар, придерживающийся левоцентристских взглядов.

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