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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Словенії на виборах президента перемагає Наташа Пірц Мусар

У Словенії на виборах президента перемагає Наташа Пірц Мусар

Київ • УНН

 • 491009 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У другому турі виборів президента Словенії, який пройшов 13 листопада перемагає безпартійний кандидат, адвокат Наташа Пірц Мусар, що дотримується лівоцентристських поглядів. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Пірц Мусар після опрацювання 99,99% бюлетенів набирає 53,86% голосів. Її суперник, ексголова МЗС, депутат від правоцентристської Словенської демократичної партії Анже Логар - 46,14%. Тим самим 54-річна Пірц Мусар стане першою жінкою-президентом Словенії.

У 2004-2014 роках вона обіймала посаду омбудсмена у питаннях свободи ЗМІ. Як адвокат вона займалася питаннями захисту приватного життя та вільного доступу до інформації.

Зазначається також, що найвідомішою її клієнткою була дружина Дональда Трампа Меланія, яка у 2016 році вела судовий позов проти словенського таблоїда, а також словенських та хорватських компаній, які використовували її ім'я в рекламних цілях без її дозволу. Суд завершився перемогою Трамп.

Явка на вибори у другому турі склала 44,08% із майже 1,7 мільйона виборців.

Колишній міністр закордонних справ, кандидат від консервативних сил Анже Лоґар, отримав 46 відсотків.

Згідно з попередніми даними, на сьомих після проголошення незалежності у 1991 році виборах глави держави явка становила 45 відсотків.

Додамо

29 листопада будуть оприлюднені остаточні результати, коли будуть підраховані голоси виборців із-за кордону та тих, хто надсилав свої бюлетені поштою. Оглядачі кажуть, що ті голоси не впливатимуть на результат.

Доктор юридичних наук Наташа Пірц Мусар під час своєї передвиборчої кампанії заявляла, що її основними завданнями будуть боротьба за права людини та подолання соціальної нерівності.

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