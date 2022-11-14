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В Словении на выборах президента побеждает Наташа Пирц Мусар

В Словении на выборах президента побеждает Наташа Пирц Мусар

Киев • УНН

 • 491007 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во втором туре выборов президента Словении, который прошел 13 ноября, побеждает беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц Мусар, придерживающийся левоцентристских взглядов. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Пирц Мусар после обработки 99,99% бюллетеней набирает 53,86% голосов. Ее соперник, эксглава МИД, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар – 46,14%. Тем самым 54-летняя Пирц Мусар станет первой женщиной-президентом Словении.

В 2004-2014 годах она занимала должность омбудсмена по вопросам свободы СМИ. Как адвокат, она занималась вопросами защиты частной жизни и свободного доступа к информации.

Отмечается также, что самой ее клиенткой была жена Дональда Трампа Мелания, которая в 2016 году вела судебный иск против словенского таблоида, а также словенских и хорватских компаний, которые использовали ее имя в рекламных целях без ее разрешения. Суд завершился победой Трамп.

Явка на выборы во втором туре составила 44,08% из почти 1,7 миллиона избирателей.

Бывший министр иностранных дел, кандидат от консервативных сил Анже Логар, получил 46 процентов.

Согласно предварительным данным, на седьмых после провозглашения независимости в 1991 году выборах главы государства явка составляла 45 процентов.

Добавим

29 ноября будут обнародованы окончательные результаты, когда будут подсчитаны голоса избирателей из-за границы и тех, кто отправлял свои бюллетени по почте. Обозреватели говорят, что эти голоса не будут влиять на результат.

Доктор юридических наук Наташа Пирц Мусар во время своей предвыборной кампании заявляла, что ее основными задачами будут борьба за права человека и преодоление социального неравенства.

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