Перша втрата очок в сезоні: "Динамо" не змогло обіграти "Інгулець"

Деталі

Завершальний матч 4-го туру став протистоянням команд із різних частин турнірної таблиці, втім, у багатьох ігрових відрізках це було не завжди помітно. Припустімо, весь перший тайм кияни, лише формально граючи на виїзді, створили біля воріт суперника не так і багато моментів — колектив із Петрового дуже чітко грав у захисті, за нагоди вибігаючи в контратаки.

У другому таймі в цілому такий хід подій продовжився. З тією відмінністю, що “динамівці” почали діяти агресивніше в атаці, а їхній суперник був іще гостріший у контратакувальних випадах. Вирішальні події відбулися в заключній 20-хвилинці. Спочатку кияни відкрили рахунок завдяки автоголу Михайла Шишки, однак буквально за кілька хвилин “Інгулець” його зрівняв (забив Коваленко).

По тому підопічні Мірчі Луческу продовжували наполегливо атакувати, глядачі побачили фантастичний епізод за участі Жерсона Родрігеса й Богдана Шуста, петровці могли навіть вирвати перемогу, втім, у підсумку — нічия 1:1.

Доповнення

Дана втрата очок стала для “Динамо” першою у даному сезоні чемпіонату України — 10 очок і друга позиція. У наступному турі “Динамо” прийматиме лідера змагань — “Десну” (12 очок).