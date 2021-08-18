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Первая потеря очков в сезоне: "Динамо" не смогло обыграть "Ингулец"

Первая потеря очков в сезоне: "Динамо" не смогло обыграть "Ингулец"

Киев  •  УНН

 • 13669 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В рамках 4-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" встретилось с "Ингулец" с Петрова, что в Кировоградской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

Заключительный матч 4-го тура стал противостоянием команд из разных частей турнирной таблицы, впрочем, во многих игровых отрезках это было не всегда заметно. Допустим, весь первый тайм киевляне, только формально играя на выезде, создали у ворот соперника не так много моментов — коллектив из Петрового очень четко играл в защите, при случае выбегая в контратаки.

Во втором тайме в целом такой ход событий продолжился. С той разницей, что “динамовцы” начали действовать агрессивнее в атаке, а их соперник был еще острее в контратакующих выпадах. Решающие события произошли в заключительной 20-минутке. Сначала киевляне открыли счет благодаря автогола Михаила Шишки, однако буквально за несколько минут “Ингулец” его сравнял (забил Коваленко).

Затем подопечные Мирчи Луческу продолжали настойчиво атаковать, зрители увидели фантастический эпизод с участием Жерсона Родригеса и Богдана Шуста, петровцы могли даже вырвать победу, впрочем, в итоге — ничья 1:1.

Дополнение

Данная потеря очков стала для “Динамо” первой в данном сезоне чемпионата Украины — 10 очков и вторая позиция. В следующем туре “Динамо” будет принимать лидера соревнований — “Десну” (12 очков).

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