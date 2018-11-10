Перша українка пробилася до чвертьфіналу ЧС із шахів у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Одна із сестер Музичук успішно подолала бар’єр третього раунду чемпіонату світу з шахів серед жінок, що триває у росії, повідомляє УНН із посиланням на спільноту “Українські шахи”.
Львів’янка Марія Музичук виграла другу партію 3-го раунду в іранки Мобіни Алінасаб і перемогла в матчі — 1,5:0,5.
Натомість її сестра от Анна Музичук програла екс-чемпіонці світу Антуанеті Стефановій і дозволила суперниці зрівняти рахунок — 1:1.
Таким чином, лідер нашої національної збірної гратиме завтра тай-брейк.
Додамо, що світова першість серед жінок проходе у російському Ханти-Мансійську з 1 по 25 листопада.