Первая украинка пробилась в четвертьфинал ЧМ по шахматам в России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Одна из сестер Музычук успешно преодолела барьер третьего раунда чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в россии, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинские шахматы”.
Львовянка Мария Музычук выиграла вторую партию 3-го раунда в иранки Мобин Алинасаб и победила в матче — 1,5:0,5.
Зато ее сестра вот Анна Музычук проиграла экс-чемпионке мира Антуанетте Стефанова и позволила сопернице сравнять счет — 1:1.
Таким образом, лидер нашей сборной будет играть завтра тай-брейк.
Добавим, что мировое первенство среди женщин проходит в российском Ханты-Мансийске с 1 по 25 ноября.