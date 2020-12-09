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Перша сесія міської ради Харкова: товкотнеча та пошук електронного підпису Кернеса

Перша сесія міської ради Харкова: товкотнеча та пошук електронного підпису Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Харківська міськрада VIII скликання зібралася на перше засідання. Після набуття повноважень міського голови Геннадієм Кернесом на сесії сталася перепалка, але депутати все ж продовжили розгляд порядку денного, інформує УНН.

Так, після оголошення Кернеса мером та складання присяги новообраними депутатами, присутня на засіданні голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова зачитала подання від "Блоку Кернеса – Успішний Харків" про обрання головуючим на першій сесії міськради Олександра Новака (раніше був секретарем міськради). Все це викликало обурення частини депутатів міськради, які влаштували товкотнечу довкола трибуни з Мозговою. Але вона зачитала документ і врешті - з другої спроби Новака обрали головуючим.

Після чого під головуванням Новака сесія продовжилась. Новак повідомив, що Кернес, попри відсутність на засіданні, вніс подання про обрання секретарем міськради Ігоря Терехова, який свого часу був очільником Харківської ОДА.

На запитання, "який підпис стоїть на поданні" Новак повідомив: "Електронний підпис".

Водночас, нардепи зауважили, що у реєстрі надавачів електронних довірчих послуг відсутній електронний підпис Кернеса (як фізичної особи), а є лише його ЕЦП як підписанта від імені міської ради. Наразі дискусія щодо справжності подання від імені Кернеса та його легітимності триває.

Як повідомляв УНН, під час першої сесії міської ради Геннадій Кернес був оголошений міським головою, не дивлячись на його відсутність та без складання присяги. Представник виборчокому нагадала, що Кернес складав присягу 2010 року, коли був вперше обраний мером Харькова. Під час останніх місцевих виборів він здобув перемогу у першому турі 25 жовтня із результатом 60,34% виборців, які взяли участь у голосуванні.

Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях та, ймовірно, досі перебуває на лікуванні після коронавірусної інфекції. Теперешній мерський термін - третій для Кернеса.

Українські Національні Новини

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