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Перша ракетка світу знялася з Підсумкового турніру WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Лідер жіночого тенісного рейтингу румунка Сімона Халеп пропустить майбутній Підсумковій турнір WTA, повідомляє УНН із посиланням на WTA.

“Рішення було не з легких, але для мого здоров’я так буде краще. Мені завжди складно не брати участь у турнірах Великого Шолому. Спина не в порядку, я не тренувалася останні чотири тижні і не готова конкурувати на найвищому рівні. У мене все ще болить спина. Нелегко йти на корт і змагатися в такий момент”, — сказала Халеп.

Місце румунки на змаганнях займе голландська тенісистка Кікі Бертенс, яка перебувала в статусі першої запасної в разі зняття з турніру однієї з учасниць.

Відзначимо, що Халеп забезпечила собі першу сходинку за підсумками сезону незалежно від результату Підсумкового турніру. У 2018 році вона зіграла у фіналі “Australian Open”, виграла “Ролан Гаррос” і взяла ще два титули.

Зауважимо, що жеребкування групового етапу турніру в Сінгапурі відбудеться 19 жовтня, а сам розіграш Підсумкового турніру пройде з 21 по 28 жовтня в Сінгапурі.

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