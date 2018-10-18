Первая ракетка мира снялась с итогового турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Лидер женского теннисного рейтинга румынка Симона Халеп пропустит предстоящий итоговой турнир WTA, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
“Решение было не из легких, но для моего здоровья так будет лучше. Мне всегда сложно не участвовать в турнирах Большого Шлема. Спина не в порядке, я не тренировалась последние четыре недели и не готова конкурировать на самом высоком уровне. У меня все еще болит спина. Нелегко идти на корт и соревноваться в такой момент”, - сказала Халеп.
Место румынки на соревнованиях займет голландская теннисистка Бертенс, которая находилась в статусе первой запасной в случае снятия с турнира одной из участниц.
Отметим, что Халеп обеспечила себе первое место по итогам сезона независимо от результата Итогового турнира. В 2018 году она сыграла в финале “Australian Open”, выиграла “Ролан Гаррос” и взяла еще два титула.
Заметим, что жеребьевка группового этапа турнира в Сингапуре состоится 19 октября, а сам розыгрыш Итогового турнира пройдет с 21 по 28 октября в Сингапуре.