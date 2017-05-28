Перша ракетка світу А.Кербер програла на старті "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Двократна переможниця турнірів Великого Шолому німкеня Анелік Кербер не зуміла подолати бар'єр першого кола на другому турнірі сезону Великого Шолому – "Ролан Гаррос", передає УНН з посиланням на Reuters.
У першому колі німецька тенісистка зазнала поразки від 40-го номеру WTA росіянки Катерини Макарової з рахунком 2:6, 2:6.
У другому колі Відкритого чемпіонату Франції К.Макарова зіграє з переможницею українського протистояння між Лесею Цуренко і Катериною Козловою.
Примітно, що “Ролан Гаррос” є найменш успішним з турнірів Великого Шолома в кар’єрі А.Кербер. Лише одного разу вона дійшла до чвертьфіналу.
Варто відзначити, що вперше в історії “Ролан Гаррос” перша сіяна програла в стартовому колі змагань. Крім того, в останній раз лідер посіву поступався в першому колі турніру Великого Шолома серед жінок ще в 2001 році, коли Мартіна Хінгіс в двох сетах програла іспанці Вірхінії Руано-Паскуаль на Вімблдоні.
Додамо також, А.Кербер може втратити звання першої ракетки світу, якщо Кароліна Плішкова дійде до фіналу турніру, або ж Сімона Халеп виграє титул.