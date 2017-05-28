Первая ракетка мира А.Кербер проиграла на старте "Ролан Гаррос"

В первом круге немецкая теннисистка потерпела поражение от 40-го номера WTA россиянки Екатерины Макаровой со счетом 2: 6, 2: 6.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции К.Макарова сыграет с победительницей украинского противостояния между Лесей Цуренко и Екатериной Козловой.

Примечательно, что "Ролан Гаррос" является наименее успешным из турниров Большого Шлема в карьере А.Кербер. Лишь однажды она дошла до четвертьфинала.

Стоит отметить, что впервые в истории "Ролан Гаррос" первая сеяная проиграла в стартовом круге соревнований. Кроме того, в последний раз лидер посева уступал в первом круге турнира Большого Шлема среди женщин еще в 2001 году, когда Мартина Хингис в двух сетах проиграла испанке Вирхиния Руано-Паскуаль на Уимблдоне.

Добавим также, А.Кербер может потерять звание первой ракетки мира, если Плишкова дойдет до финала турнира, или же Симона Халеп выигрывает титул.