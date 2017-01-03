Перша прес-конференція Д.Трампа може відбутися 11 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Першу прес-конференцію у ролі президента США Дональд Трамп може провести 11 січня. Про це в ефірі каналу CNN розповіла його радниця Кейлі Конвей, передає УНН.
“Я вважаю, що якщо адвокати і відповідальні офіцери відчуватимуть, що ми готові, то ми проведемо прес-конференцію 11 січня”, — сказала вона.
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Зазначається, що після перемоги на виборах Д.Трамп порушив традицію, вирішивши не зустрічатися з журналістами, а спілкувався з публікою через твіти, мітинги та поодинокі інтерв’ю.
Наприкінці листопада новообраний президент США заявив, що проведе велику прес-конференцію в середині грудня, однак потім відклав її.
В медійних колах висловили сумнів, що конференція відбудеться, наголосивши, що якщо прес-конференція є демонстрацією поваги до журналістського корпусу, то вчинок Д.Трампа є неповагою і продовженням антикампанії по відношенню до ЗМІ.
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Відомо також, що у Білому домі повідомили про те, що 10 січня Барак Обама виступить з останньою промовою в Чикаго.