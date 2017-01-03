Первая пресс-конференция Д.Трампа может состояться 11 января
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Первую пресс-конференцию в качестве президента США Дональд Трамп может провести 11 января. Об этом в эфире канала CNN рассказала его советник Кейли Конвей, передает УНН.
"Я считаю, что если адвокаты и ответственные офицеры будут чувствовать, что мы готовы, то мы проведем пресс-конференцию 11 января", - сказала она.
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Отмечается, что после победы на выборах Д.Трамп нарушил традицию, решив не встречаться с журналистами, а общался с публикой через твиты, митинги и одиночные интервью.
В конце ноября новоизбранный президент США заявил, что проведет большую пресс-конференцию в середине декабря, однако затем отложил ее.
В медийных кругах выразили сомнение, что конференция состоится, подчеркнув, что если пресс-конференция является демонстрацией уважения к журналистскому корпусу, то поступок Д.Трампа является неуважением и продолжением антикампании по отношению к СМИ.
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Известно также, что в Белом доме сообщили о том, что 10 января Барак Обама выступит с последней речью в Чикаго.