Перша поява Зінченка у 2020 році привела "Манчестер Сіті" до перемоги у грі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У рамках 24-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з "Шеффілд Юнайтед", інформує УНН з посиланням на УАФ та WhoScored.
Після деякої перерви (пропускав три попередні гри в АПЛ) наш футболіст знову вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв повний поєдинок, що закінчився важкою перемогою гостей із рахунком 1:0. Гол в активі Агуеро. Натомість Габріель Жезус не реалізував пенальті.
Українець отримав оцінку в 6,7 балів від ресурсу WhoScored. В активі Зінченка один удар по воротах, а також 33 точні передачі (83 відсотки).
Примітно, що минулі три гри в АПЛ за "МС" Зінченко пропускав.
Додамо, що маючи в активі 51 очко, "містяни" посідають другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.