Первое появление Зинченко в 2020 году привело "Манчестер Сити" к победе в игре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде встречался с "Шеффилд Юнайтед", информирует УНН со ссылкой на УАФ и WhoScored.
После некоторого перерыва (пропускал три предыдущих игры в АПЛ) наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и сыграл полный поединок, закончившийся тяжелой победой гостей со счетом 1:0. Гол в активе Агуэро. Зато Габриэль Жезус не реализовал пенальти.
Украинец получил оценку в 6,7 балла от ресурса WhoScored. В активе Зинченко один удар по воротам, а также 33 точные передачи (83 процента).
Примечательно, что прошедшие три игры в АПЛ за "МС" Зинченко пропускал.
Добавим, что имея в активе 51 очко, "горожане" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.