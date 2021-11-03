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"Переживуть": Арахамія особисто просив п’ять звільнених міністрів не звітувати в Раді

Київ • УНН

 • 17279 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада сьогодні протягом близько години відправила у відставку п’ятьох міністрів. “Турборежим” звільнень був досягнутий зокрема через те, що жоден міністр не звітував перед парламентом. Про це чиновників просив особисто голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія, чим він після засідання поділився з журналістами, передає кореспондент УНН.

"Переживуть": Арахамія особисто просив п’ять звільнених міністрів не звітувати в Раді

Цитата

“Ми попросили їх не приходити. Мається на увазі, не приходити зі звітом. Я особисто просив, тому що я кажу я не встигаю провести всі законопроекти, які зараз на порядку денному на цей тиждень. Якщо буде додатково на кожного година, то ми взагалі... ми вже посипались по строках, ми просто посипемось повністю. Тому я особисто просив про звіт всіх міністрів”, — сказав Арахамія.

Відповідаючи на питання щодо запиту колег почути міністрів, він відповів “нічого, переживуть”.

Контекст

Так, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку:

При цьому ще до голосування чимало народних депутатів висловлювали незадоволення через відсутність звіту згаданих міністрів про роботу на посаді.

“Всі відставки сьогодні відбуваються на підставі власноручно поданих заяв. Всі міністри повідомлені про дату розгляду і запрошені. Я не можу як народний депутат чи як голова Верховної Ради приводити їх до залу”, — відповів їм голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зазначимо при цьому, що Олексій Резніков та Роман Абрамовський все ж були присутні на засіданні.

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