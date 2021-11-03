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"Переживут": Арахамия лично просил пять уволенных министров не отчитываться в Раде

Киев • УНН

 • 17279 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада сегодня в течение около часа отправила в отставку пятерых министров. “Турборежим” увольнений был достигнут в частности из-за того, что ни один министр не отчитывался перед парламентом. Об этом чиновников просил лично глава фракции “Слуга народа” в Раде Давид Арахамия, чем он после заседания поделился с журналистами, передает корреспондент УНН.

"Переживут": Арахамия лично просил пять уволенных министров не отчитываться в Раде

Цитата

“Мы попросили их не приходить. Имеется в виду, не приходить с отчетом. Я лично просил, потому что я говорю я не успеваю провести все законопроекты, которые сейчас на повестке дня на эту неделю. Если будет дополнительно на каждый час, то мы вообще. Мы уже посыпались по срокам, мы просто посыпемся полностью. Поэтому я лично просил об отчете всех министров”, — сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос о запросе коллег услышать министров, он ответил “ничего, переживут”.

Контекст

Так, сегодня Верховная Рада отправила в отставку:

  • Министра обороны Украины Андрея Тарана,
  • Вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского,
  • Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова,
  • Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко,
  • Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

При этом еще до голосования многие народные депутаты выражали недовольство из-за отсутствия отчета упомянутых министров о работе на должности.

“Все отставки сегодня происходят на основании собственноручно поданных заявлений. Все министры уведомлены о дате рассмотрения и приглашены. Я не могу как народный депутат или как председатель Верховной Рады приводить их в зал”, — ответил им председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отметим при этом, что Алексей Резников и Роман Абрамовский все же присутствовали на заседании.

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