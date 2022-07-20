Переїдання при стресі: поради лікаря, як допомогти собі при надмірному бажанні поїсти

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«Стрес дійсно викликає зміни в наших емоціях і в нашому тілі. По-перше, під час стресу люди відчувають пригнічення, і їжа часто стає способом підняття настрою, особливо, якщо раніше був присутній асоціативний ряд “поїв - підняв собі настрій”. По-друге, їжа може безпосередньо впливати через кишківник на нашу нервову систему та емоції. Наприклад, деяка їжа, особливо солодка, здатна підвищувати рівень серотоніну – гормону щастя, задоволення», – повідомила Тарнопольська.

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Лікар зазначає, що під час стресу хотіти їсти – це природно, адже організм дає сигнал, що ми в небезпеці. Треба забезпечувати себе енергією, і голодати точно не варто.

Людям, які вже мають дефіцит маси тіла, рекомендується збільшити кількість прийомів їжі до 4-5 разів на день. Але при цьому важливо контролювати відчуття голоду і насичення. Якщо цей контроль втрачено, то значить в організмі щось іде не так, і варто терміново звернутися до спеціаліста.

Зазвичай при порушеннях харчової поведінки працює команда із декількох спеціалістів. Це і health-коуч, і дієтолог, і психолог, і ендокринолог.

«Якщо жінка стикнулася з такою проблемою, перше, що потрібно, – це сісти усвідомити наявність проблеми. Друге – завести щоденник харчування і записувати кількість прийомів їжі та що це за їжа. Тут важливо повернути собі контроль і усвідомленість», – радить лікар.

Також необхідна боротьба зі стресом. Комусь допоможуть заспокійливі препарати, а комусь – більше рухатися. Це можуть бути і заняття в спортзалі, і прогулянки на свіжому повітрі. Важливими є також адекватний сон та спілкування з близькими людьми.

«Потрібно не нехтувати сніданком, оскільки сніданок впливає на харчову поведінку впродовж дня. Слідкувати за тим, щоб прийоми їжі були якомога наближені до повноцінних, щоб були і білки, і жири, і вуглеводи. Уникати частих перекусів снеками, цукерками, сухариками, тістечками. Також не забувати пити воду, адже потрібно пам'ятати, що центр спраги і центр голоду в нашому головному мозку знаходяться дуже близько, і часто, коли ми хочемо дійсно пити, нам здається, що ми хочемо їсти. Частіше переїдання – це емоції. Хочеться їсти – спробуйте випити теплої води. Якщо через 10-15 хвилин відчуття голоду вас не покидає, можливо, дійсно, це голод. Але якщо у вас були повноцінні прийоми їжі, і все одно є відчуття голоду, варто задуматися, чи немає якихось ендокринних проблем», – говорить Тарнопольська.

Щодо аналізів, то лікар не рекомендує робити загальних для всіх пакет аналізів. У цій проблемі важливий індивідуальний підхід, тож передусім потрібно звернутися до лікаря, який і призначить необхідне обстеження.