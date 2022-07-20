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Переедание при стрессе: советы врача, как помочь себе при чрезмерном желании поесть

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Переедание – это чаще всего эмоции, чем реальные потребности организма. Поэтому в этой проблеме, прежде всего, важна осознанность и контроль ощущения голода и насыщения. Об этом в комментарии УНН рассказала врач гинеколог-эндокринолог Виля Тарнопольская.

Цитата

«Стресс действительно вызывает изменения в наших эмоциях и в нашем теле. Во-первых, во время стресса люди испытывают угнетение, и пища часто становится способом поднятия настроения, особенно, если раньше присутствовал ассоциативный ряд “поел – поднял себе настроение”. Во-вторых, пища может оказывать непосредственное влияние через кишечник на нашу нервную систему и эмоции. Например, некоторая пища, особенно сладкая, способна повышать уровень серотонина – гормона счастья, удовольствия», – сообщила Тарнопольская.

Детали

Врач отмечает, что во время стресса хотеть есть – это естественно, ведь организм дает сигнал, что мы в опасности. Надо снабжать себя энергией, и голодать точно не стоит.

Людям, уже имеющим дефицит массы тела, рекомендуется увеличить количество приемов пищи до 4-5 раз в день. Но при этом важно контролировать чувство голода и насыщения. Если этот контроль потерян, значит в организме что-то идет не так, и стоит срочно обратиться к специалисту.

Обычно при нарушениях пищевого поведения работает команда из нескольких специалистов. Это и health-коуч, и диетолог, и психолог, и эндокринолог.

«Если женщина столкнулась с такой проблемой, первое, что нужно, – это сесть осознать наличие проблемы. Второе – завести дневник питания и записывать количество приемов пищи и что это за еда. Здесь важно вернуть себе контроль и осознанность», – советует врач.

Также необходима борьба со стрессом. Кому-то помогут успокаивающие препараты, а кому-то – больше двигаться. Это могут быть и занятия в спортзале, и прогулки на открытом воздухе. Важны также адекватный сон и общение с близкими людьми.

«Нужно не пренебрегать завтраком, поскольку завтрак влияет на пищевое поведение в течение дня. Следить за тем, чтобы приемы пищи были как можно ближе к полноценным, чтобы были и белки, и жиры, и углеводы. Избегать частых перекусов снеками, конфетами, сухариками, пирожными. Также не забывайте пить воду, ведь нужно помнить, что центр жажды и центр голода в нашем головном мозге находятся очень близко, и часто, когда мы хотим действительно пить, нам кажется, что мы хотим есть. Чаще переедание – это эмоции. Хочется есть – попробуйте выпить теплой воды. Если через 10-15 минут чувство голода вас не покидает, может быть, действительно, это голод. Но если у вас были полноценные приемы пищи, и все равно есть чувство голода, стоит задуматься, нет ли каких-то эндокринных проблем», – говорит Тарнопольская.

Относительно анализов, то врач не рекомендует делать общий для всех пакет анализов. В этой проблеме важен индивидуальный подход, поэтому прежде всего следует обратиться к врачу, который и назначит необходимое обследование.

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