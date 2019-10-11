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Переворот у судах: ексголову КСУ хочуть відновити на посаді за антиконституційною схемою

Київ • УНН

 • 21760 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні, 11 жовтня, в Окружному адміністративному суді міста Києва слухатиметься позов Станіслава Шевчука щодо відновлення його на посаді голови Конституційного Суду України. Якщо служителі Феміди приймуть рішення на користь Шевчука, вони порушать основний закон держави України. Про це у коментарі УНН повідомив представник інтересів Конституційного Суду у справі – адвокат Максим Могильницький.

Переворот у судах: ексголову КСУ хочуть відновити на посаді за антиконституційною схемою

По-перше, справа не підсудна Окружному адміністративному суду, каже Могильницький.

"Будь-який спір, учасником якого як позивач або відповідач є суддя, повинен слухатися у Верховному Суді як в суді першої інстанції. А у нас парадокс, коли справа голови КСУ – а це найвища гілка конституційної юрисдикції – слухається в Окружному адмінсуді – суді найнижчої ланки судової системи. Навіть на погляд звичайного обивателя це нонсенс, такого бути не може", - пояснив він.

Могильницький нагадав, що будь-яке рішення КСУ є остаточним та оскарженню не підлягає. Це прописано в основному законі держави України – Конституції України.

"Так само як і постанова КСУ, згідно з якою судді висловили недовіру своєму керівнику Шевчуку, після чого останнього звільнили з посади. Конституцією чітко визначено: рішення КСУ оскарженню не підлягають. Але ми маємо ситуацію, коли суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Андрій Федорчук вирішив прийняти участь у долі КСУ. І якщо він не відмовить у задоволенні позову Шевчука – він перекреслить цілий розділ Конституції України, який називається "Конституційний суд України".

Простіше кажучи, своїм рішення Федорчук може ввести у лексичний, термінологічний оборот речі, які не притаманні нашому суспільству, які не прописані в жодному нормативному документі", - пояснив Могильницький.

Адвокат повідомив, що сподівається на законне рішення суду у справі. У протилежному випадку захист подасть апеляцію.

"Будемо писати апеляційну скаргу, привертати всіма зусиллями увагу суспільства до небезпечного прецеденту, коли рішення КСУ можуть бути піддані сумніву", - запевнив він.

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