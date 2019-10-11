Переворот в судах: экс-главу КСУ хотят восстановить в должности по антиконституционной схеме

Во-первых, дело не подсудно Окружному административному суду, говорит Могильницкий.

"Любой спор, участником которого как истец или ответчик судья должен слушаться в Верховном Суде как в суде первой инстанции. А у нас парадокс, когда дело председателя КСУ - а это наивысшая ветвь конституционной юрисдикции - слушается в Окружном административном суде - суде наинизшего звена судебной системы. Даже на взгляд обычного обывателя это нонсенс, такого быть не может", - пояснил он.

Могильницкий напомнил, что любое решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит. Это прописано в основном законе государства Украина - Конституции Украины.

"Так же как и решение КСУ, согласно которому судьи выразили недоверие своему руководителю Шевчуку, после чего последнего уволили. Конституцией четко определено: решение КСУ обжалованию не подлежат. Но мы имеем ситуацию, когда судья Окружного административного суда города Киева Андрей Федорчук решил принять участие в судьбе КСУ. И если он не откажет в удовлетворении иска Шевчука - он перечеркнет целый раздел Конституции Украины, который называется "Конституционный суд Украины".

Проще говоря, своим решением Федорчук может ввести в лексический, терминологический оборот вещи, которые не присущи нашему обществу, не прописаны ни в одном нормативном документе", - пояснил Могильницкий.

Адвокат сообщил, что надеется на законное решение суда по делу. В противном случае защита подаст апелляцию.

"Будем писать апелляционную жалобу, привлекать всеми силами внимание общества к опасному прецеденту, когда решение КСУ могут быть подвергнуты сомнению", - заверил он.