Переворот у Малі: відсторонений хунтою президент відправився на лікування до ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Повалений президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта відправився на лікування в Абу-Дабі. Особи, які влаштували переворот, тримали його під арештом і він переніс інсульт. Про це повідомляє УНН, посилаючись на DW.
"Колишній президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта, відсторонений у серпні від влади військовою хунтою, спецлітаком евакуйований в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) на лікування", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що він доставлений у військовий госпіталь Абу-Дабі, 75-річного колишнього главу держави супроводжували дружина, аташе, два лікарі і чотири агенти служби безпеки.
"Літак був спрямований владою ОАЕ у відповідь на запит військових і самого Кейта. За інформацією інформагентства AFP, той переніс інсульт у легкій формі, після того хунта, яка влаштувала переворот, деякий час тримала його під арештом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 18 серпня на військовій базі поблизу столиці Малі Бамако стався заколот. Військові захопили Генштаб, заарештували вище керівництво країни, включаючи президента республіки, і сформували Національний комітет порятунку народу. Під тиском Кейта оголосив про свою відставку, а також про розпуск уряду і парламенту.