Переворот в Мали: отстраненный хунтой президент отправился на лечение в ОАЭ

"Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, отстраненный в августе от власти военной хунтой, спецсамолетом эвакуирован в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на лечение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что он доставлен в военный госпиталь Абу-Даби, 75-летнего бывшего главу государства сопровождала супруга, атташе, два врача и четыре агента службы безопасности.

"Самолет был направлен властями ОАЭ в ответ на запрос военных и самого Кейта. По информации информагентства AFP, тот перенес инсульт в легкой форме, после того как устроившая переворот хунта некоторое время держала его под арестом", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа. Под давлением Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.