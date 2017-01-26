Перевізники перекрили дорогу на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Акцію протесту на автомобільній дорозі міжнародного сполучення поблизу райцентру Збараж влаштували перевізники збанкрутілого товариства, водіям більше двох місяців не видають заробітну плату. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Тернопільської області.
Як повідомили у поліції, акція є санкціонованою — протестувальники заздалегідь повідомили про її проведення органи місцевого самоврядування. Для забезпечення правопорядку на місце події виїхали працівники поліції.
“Перевізники безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході поблизу райцентру, утворивши чималий затор на трасі. Після переговорів з представниками влади, люди розблокували проїзд. Однак продовжили блокувати виїзд з цукрового заводу”, — сказано у повідомленні.
Страйк, як зазначили його учасники, продовжиться до повної виплати заборгованості.