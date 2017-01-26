Перевозчики перекрыли дорогу в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Акцию протеста на автомобильной дороге международного сообщения вблизи райцентра Збараж устроили перевозчики обанкротившегося общества, водителям которого больше двух месяцев не выдают заработную плату. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Как сообщили в полиции, акция является санкционированной - протестующие заранее сообщили о ее проведении органам местного самоуправления. Для обеспечения правопорядка на место происшествия выехали сотрудники полиции.
"Перевозчики непрерывно двигались на нерегулируемом пешеходном переходе возле райцентра, образовав большой затор на трассе. После переговоров с представителями власти, люди разблокировали проезд. Однако продолжили блокировать выезд с сахарного завода ", - сказано в сообщении.
Забастовка, как отметили его участники, продлится до полной выплаты задолженности.