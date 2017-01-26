Перевозчики перекрыли дорогу в Тернопольской области

Как сообщили в полиции, акция является санкционированной - протестующие заранее сообщили о ее проведении органам местного самоуправления. Для обеспечения правопорядка на место происшествия выехали сотрудники полиции.

"Перевозчики непрерывно двигались на нерегулируемом пешеходном переходе возле райцентра, образовав большой затор на трассе. После переговоров с представителями власти, люди разблокировали проезд. Однако продолжили блокировать выезд с сахарного завода ", - сказано в сообщении.

Забастовка, как отметили его участники, продлится до полной выплаты задолженности.