Перевів 400 тис. грн за невиконані роботи: судитимуть львівського ексчиновника

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Колишнього посадовця Львівської обласної ради підозрюють у безпідставному переведенні підрядникам 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

"Як встановили правоохоронці, виконуючий обов’язки директора одного з комунальних підприємств Львівської обласної ради, 57-річний львів’янин, здійснюючи технічний нагляд за проведенням робіт з переоснащення котельних у лікарні, розташованій у Городоцькому районі та школи на Радехівщині, затвердив акти виконаних робіт із недостовірними даними",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до переліку були внесені роботи, які фактично не були виконані.

"У результаті підрядникам було безпідставно переказано більше 400 тисяч гривень з обласного бюджету, що підтверджується висновками судово-економічної, будівельно-технічної та інших експертиз",- зазначається в повідомленні.

Також слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.367 (Службова недбалість) КК України.

"Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, начальника відділу освіти Слов’янської міськради підозрюють у розтраті 8,5 млн грн.

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