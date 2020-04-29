Перевел 400 тыс. грн за невыполненные работы: будут судить львовского экс-чиновника

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Бывшего чиновника Львовского областного совета подозревают в необоснованном переводе подрядчикам 400 000 гривен из областного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"Как установили правоохранители, исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий Львовского областного совета, 57-летний львовянин, осуществляя технический надзор за проведением работ по переоснащению котельных в больнице, расположенной в Городецком районе и школы в Радеховской районе, утвердил акты выполненных работ с недостоверными данными", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в перечень были внесены работы, которые фактически не были выполнены.

"В результате подрядчикам было безосновательно перечислено более 400 000 гривен из областного бюджета, что подтверждается выводами судебно-экономической, строительно-технической и других экспертиз", - отмечается в сообщении.

Также следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

"Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда", - говорится в сообщении.

Напомним, начальника отдела образования Славянского горсовета подозревают в растрате 8,5 млн грн.

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