Перевел 400 тыс. грн за невыполненные работы: будут судить львовского экс-чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Бывшего чиновника Львовского областного совета подозревают в необоснованном переводе подрядчикам 400 000 гривен из областного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"Как установили правоохранители, исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий Львовского областного совета, 57-летний львовянин, осуществляя технический надзор за проведением работ по переоснащению котельных в больнице, расположенной в Городецком районе и школы в Радеховской районе, утвердил акты выполненных работ с недостоверными данными", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в перечень были внесены работы, которые фактически не были выполнены.
"В результате подрядчикам было безосновательно перечислено более 400 000 гривен из областного бюджета, что подтверждается выводами судебно-экономической, строительно-технической и других экспертиз", - отмечается в сообщении.
Также следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.
"Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда", - говорится в сообщении.
Напомним, начальника отдела образования Славянского горсовета подозревают в растрате 8,5 млн грн.