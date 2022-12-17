Перевищили ліміт у 1,5 рази: на Сумщині замість планових аварійні відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сумська область, де напередодні не було електроенергії через ворожу атаку, з ранку - на аварійних відключеннях світла, адже перевищила ліміти за споживанням, повідомив голова Смуської ОВА Дмитро Живицький у суботу, 17 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Інформація від енергетиків: сьогодні з 8 ранку Сумська область мала перейти на ГПВ (графік погодинних відключень - ред.) +4/-2, але ліміти споживання електроенергії перевищені у півтора рази! За розпорядженням "Укренерго" в області введені аварійні відключення!" - написав Живицький.
Деталі
Посадовець закликав терміново зменшити споживання електроенергії.
"Якщо не знизиться споживання - буде введено графік -4/+2. А також є загроза СГАВ (спеціальних графіків аварійних відключень - ред.) на тривалий термін", - зазначив він.
Доповнення
16 грудня ще вранці Живицький повідомляв, що "через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання".
На вечір Живицький повідомив, що вся область вже з електроенергією.