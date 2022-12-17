Превысили лимит в 1,5 раза: в Сумской области вместо плановых аварийные отключения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сумская область, где накануне не было электроэнергии из-за вражеской атаки, с утра – на аварийных отключениях света, ведь превысила лимиты по потреблению, сообщил глава Смуской ОВА Дмитрий Живицкий в субботу, 17 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Информация от энергетиков: сегодня с 8 утра Сумская область должна была перейти на ГПО (график почасовых отключений – ред.) +4/-2, но лимиты потребления электроэнергии превышены в полтора раза! По распоряжению "Укрэнерго" в области введены аварийные отключения!" – написал Живицкий.

Детали

Чиновник призвал срочно уменьшить потребление электроэнергии.

"Если не снизится потребление – будет введен график -4/+2. А также есть угроза СГАВ (специальных графиков аварийных отключений – ред.) на длительный срок", - отметил он.

Дополнение

16 декабря еще утром Живицкий сообщал, что "из-за российской массированной ракетной атаки временно отсутствует электроснабжение".

На вечер Живицкий сообщил, что вся область уже с электроэнергией.

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